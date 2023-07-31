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18:34, 31 июля 2023Россия

В российском регионе на выборы выдвинулись восемь кандидатов-однофамильцев

В Воронежской области восемь однофамильцев выдвинулись кандидатами на выборы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Воронежской области на выборы выдвинулись восемь кандидатов-однофамильцев. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

В избирательной комиссии Семилукского района рассказали, что в одном из округов зарегистрировали сразу шесть кандидатов с фамилией Вахнин. Еще двоим мужчинам с такой же фамилией в регистрации было отказано из-за нарушений при подаче документов.

Самому молодому из выдвиженцев недавно исполнилось 22 года. Инициалы троих из восьми мужчин полностью совпадают. Семеро выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

В местном избиркоме сообщили, что никто из выдвинувшихся на выборы не менял фамилии. «У меня нет права отказать оттого, что они однофамильцы», — сказала собеседница канала.

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    Алан Босиков
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