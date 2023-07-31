В США впервые за 30 лет введут в строй ударивший по бюджету ядерный реактор

FT: в США введут в строй первый за 30 лет ядерный реактор АЭС Vogtle

Первый построенный за 30 лет в США ядерный реактор атомной электростанции Vogtle запустят в ближайшее время в штате Джорджия. Это произойдет после затянувшегося на семь лет сверх плана строительства, пишет газета Financial Times.

Издание напоминает, что реактор ударил по бюджету страны: на его строительство потратили дополнительные 16 миллиардов долларов вместо запланированных 14 миллиардов — он обошелся государству в 30 миллиардов. Третий энергоблок АЭС Vogtle мощностью 1100 мегаватт должны были ввести в строй в 2016 году, напоминает FT.

«На протяжении всего пути компания постоянно повышала смету расходов, понемногу отодвигая сроки. Каждый раз они повышались настолько, что оставались в пределах обоснованности, и тогда имело смысл приступать к реализации проекта. Но каждый раз они дико ошибались в своих оценках», — рассказал штатный юрист Южного центра экологического права Боб Шерье.

Проект задумывался как первый из ряда новых энергоблоков, которые предполагалось построить в Соединенных Штатах, но он захлебнулся из-за мер безопасности, выросших после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году. Четвертый энергоблок Vogtle планируют запустить в начале 2024 года.

Таким образом, АЭС в Джорджии станет вторым по величине источником энергии в США после ГЭС «Гранд-Кули» в штате Вашингтон. При этом, несмотря на развитие технологий малых модульных реакторов и микрореакторов, строительством АЭС занимается только государство. Так что из-за перерасходов третий и четвертый энергоблоки могут стать последними построенными в США.

