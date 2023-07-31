Суд отказался освободить двух россиян под залог в 1,5 миллиарда рублей

В Москве суд отклонил залог в 1,5 млрд руб и 2 млн евро за свободу бизнесменов

Мещанский суд Москвы отказался освободить двух белгородских бизнесменов под залог в полтора миллиарда рублей и два миллиона евро. Об этом сообщает газета «Ведомости».

28 июля было рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей председателя совета директоров компании «Приосколье» Геннадия Бобрицкого и главы благотворительного фонда «Айсберг», заслуженного тренера России Владимира Тебекина, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

Защита предлагала внести за их свободу беспрецедентные суммы залога: полтора миллиарда рублей за Бобрицкого и два миллиона евро за Тебекина. Однако суд не нашел оснований для изменения им меры пресечения и продлил срок ареста до 25 октября.

Их задержали сотрудники ФСБ 2 июня и суд выдал санкцию на заключения под стражу. Расследованием уголовного дела занимается МВД. По данным следствия, бизнесмены причастны к незаконным сделкам по отчуждению имущества компании «Энергомаш», в результате чего администрация Белгородской области понесла ущерб в 661 миллион рублей.

Адвокаты заявили, что фигуранты дела готовы возместить причиненный ущерб, оказывают содействие следствию, дали признательные показания.