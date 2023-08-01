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01:19, 1 августа 2023Ценности

55-летняя ведущая показала тело в бикини

55-летняя ведущая Дженни Пауэлл показала тело в черно-белом бикини

Кадр: @jennypowelltv

Британская ведущая Дженни Пауэлл поделилась видео в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором показала тело в бикини с анималистичным принтом черно-белого цвета. При этом волосы она собрала в пучок, а от макияжа отказалась. Среди прочего телезвезда надела шляпу и парео с принтом, аналогичным расцветке купальника. Известно, что Пауэлл отдыхает на острове Гоцо, Мальта.

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Подписчики оценили внешний вид женщины под публикацией. «Красотка», «Красивая», «Прекрасная», «Просто вау», «Выглядишь потрясающе», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В мае другая ведущая Аманда Холден появилась на публике в наряде из латекса и попала в объектив папарацци. Знаменитость прошлась по улицам Лондона в облегающем платье длины миди красного цвета бренда William Wilde за 235 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей), отказавшись при этом от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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