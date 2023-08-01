Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 1 августа 2023Мир

Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

Пентагон заключил контракт объемом $33,8 млн на поддержку танков Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американская компания General Dynamics Land Systems Inc получила контракт Пентагона объемом 33,8 миллиона долларов на техническую поддержку танков Abrams. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Отмечается, что компания получила контракт с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года.

В ведомстве сообщили, что средства будут выделены из бюджета армии Соединенных Штатов 2023 финансового года, а также средств военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

28 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты планируют начать передавать танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Перед этим американские власти намерены отправить часть техники в Германию для модернизации.

Президент США Джо Байден объявил о решении поставить Украине 31 танк Abrams в конце января.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

    В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

    Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

    В России увеличились пенсии работающих пенсионеров

    Многодетные семьи Подмосковья начали получать новое пособие

    Российские военные уничтожили танк ВСУ снарядом «Краснополь»

    В Харькове произошли взрывы

    Ввозить иномарки в Россию стало дороже

    Медведев оценил отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости