Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

Пентагон заключил контракт объемом $33,8 млн на поддержку танков Abrams

Американская компания General Dynamics Land Systems Inc получила контракт Пентагона объемом 33,8 миллиона долларов на техническую поддержку танков Abrams. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Отмечается, что компания получила контракт с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года.

В ведомстве сообщили, что средства будут выделены из бюджета армии Соединенных Штатов 2023 финансового года, а также средств военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

28 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты планируют начать передавать танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Перед этим американские власти намерены отправить часть техники в Германию для модернизации.

Президент США Джо Байден объявил о решении поставить Украине 31 танк Abrams в конце января.