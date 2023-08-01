В российском городе задержан подозреваемый в тройном убийстве

В Саратовской области СКР задержал подозреваемого в убийстве трех человек

Следователи задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Балашове Саратовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 31 июля у дома в переулке Майском было найдено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями, еще двое мертвых — мужчина 58 лет и 61-летняя женщина — лежали в квартире.

В причастности к убийствам подозревается 38-летний мужчина, он доставлен к следователю. Решается вопрос о его аресте.

Задержанный был неоднократно судим, уточнили ТАСС в пресс-службе саратовского управления МВД. По предварительным данным, преступление было совершено на почве совместного распития спиртного. Подозреваемый поссорился с сожительницей и ее матерью и нанес им ножевые ранения, а затем расправился с мужчиной, который пытался их защитить.