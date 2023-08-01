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15:51, 1 августа 2023Силовые структуры

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали 8 теневых банкиров с доходом 1,3 млрд в Ростове-на-Дону

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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    Любовь Ширижик
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