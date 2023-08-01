Массовая драка мигрантов с поножовщиной в Подмосковье попала на видео

СКР возбудил дело из-за массовой драки мигрантов в Чехове, есть пострадавшие

В подмосковном Чехове у мигрантов произошла массовая драка с поножовщиной. Видео потасовки публикует «МК».

На кадрах видны дерущиеся на дороге мужчины. Место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.

Конфликт начался в местном кафе, затем его участники договорились встретиться на улице, где сошлись в потасовке. В драке пострадали несколько человек.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в областном управлении ведомства.