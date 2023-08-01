В Кремле дали оценку ударам беспилотников по Москве-Сити

Песков об ударе БПЛА по Москве-Сити: угроза существует, она очевидна

Угроза ударов беспилотников по московским объектам существует, она реальна. Такую оценку ударам дронов по Москве-Сити дал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам представителя Кремля, все компетентные службы принимают необходимые меры для предотвращения таких атак.

«Здесь мне нечего добавить к тому, что сказало МО. Угроза существует», — заявил Песков.

В ночь на 1 августа украинские беспилотные летательные аппараты вновь попытались атаковать Москву. Как заявляли в Минобороны России, попытка атаки была пресечена. Два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».