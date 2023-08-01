Сообщения о ядовитых духах из Луганска не подтвердились

Данные о попытках украинских диверсантов отравить россиян духами опровергли

Сообщения о том, что в Новокузнецке и других российских регионах орудуют украинские диверсанты, предлагающие ядовитые духи, не нашли подтверждения.

Информация распространилась в соцсетях и мессенджерах в конце февраля — начале марта 2023 года. Утверждалось, что торговец из Луганска ездит по селам на автомобиле Lada Kalina и продает духи — все это на самом деле химическая диверсия, в парфюмерии содержится яд. Потенциальный покупатель нюхает парфюм, что приводит к губительным последствиям.

Сообщения об опасной парфюмерии распространялись не только в Новокузнецке, но и в других регионах — на Сахалине, в Свердловской области и прочих. Более того, информация о ядовитых пробниках духов расходится по сети с 2015 года — тогда об этом сообщал, в частности, паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Туле». Говорилось, что в почтовый ящик кидают тюбики с якобы пробниками духов, в которых содержится яд

Фейк о диверсии с ядовитыми духами появлялся во многих регионах России и был неоднократно опровергнут. Так, в ГУ МВД по Свердловской области порекомендовали не поддаваться на провокации. В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области также сообщили, что данная информация является фейком. «Ранее сообщения о ядах-духах, опасных пробниках распространялись в Калмыкии, Волгоградской, Курской и многих других регионах. УМВД России по Сахалинской области призывает граждан не верить пересылкам сообщений в интернет-мессенджерах и проверять всю информацию в официальных и достоверных источниках», — добавили в областной полиции.

Глава Роспотребнадзора в Красноярском крае Дмитрий Горяев также не подтвердил данные о ядовитых пробниках и назвал их фейками. «Это абсолютно не соответствует действительности! Никаких подобных случаев не зарегистрировано», — высказался эксперт. С опровержением выступил и оперштаб Ставропольского края. О случаях массовых отравлений россиян не сообщали не органы власти, ни силовые структуры.

Информация о ядовитых духах широко разошлась по российским СМИ, однако большая часть материалов сразу выходила с опровержением.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»