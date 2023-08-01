В двух российских регионах поймали фальшивомонетчиков с поддельными долларами

В Пензе и Саратове МВД задержало ОПГ фальшивомонетчиков с поддельными долларами

В Пензенской и Саратовской областях сотрудники МВД пресекли деятельность международной группы фальшивомонетчиков, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фальшивые купюры члены организованной преступной группы (ОПГ) печатали на профессиональном оборудовании в подпольной типографии, расположенной в Пензе. Они использовали качественное сырье, полиграфические клише, компрессор, станок шелковисто-трафаретной печати, три станка офсетной печати, детекторы банкнот.

В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео задержания участников банды.

На кадрах видны спецназовцы, которые укладывают на землю подозреваемых и надевают на них наручники. Также показан обыск и изъятое оборудование с фальшивыми долларами.

У задержанных изъято 3600 листов формата А4 с напечатанными долларами, приготовленные к нарезке. Еще сто поддельных 100-долларовых банкнот были найдены в машине члена ОПГ.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте поддельных денег. Четверых фигурантов арестовали с санкции суда, двоим подельникам избрана подписка о невыезде.