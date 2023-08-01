Глава Крыма рассказал о запасах воды на полуострове

Глава Крыма Аксенов назвал достаточным запас воды на полуострове

В Telegram-каналах стали распространяться посты, в которых утверждается, что Крым после разрушения Каховской ГЭС ждет дефицит воды. В подтверждение были опубликованы кадры с высохшим участком Северо-Крымского канала. Глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг эту информацию.

«В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», — подчеркнул Аксенов в личном Telegram-канале.

Он также обратил внимание, что уровень воды в Северо-Крымском канале снижается, в том числе из-за продолжения орошения сельскохозяйственных земель. «Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5–3 месяца», — написал политик.

На момент аварии на Каховской ГЭС водохранилища в Крыму были заполнены больше обычного — примерно на 80 процентов.

Ранее Крым уже пережил водную блокаду. Когда регион вошел в состав России, украинские власти перекрыли подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Его открыли только в 2022 году во время спецоперации.

В России новость получила широкое распространение в контексте комментария Аксенова о достаточных запасах воды в Крыму. Его слова привели как региональные, так и федеральные издания. В соцсетях также больше внимания получил именно комментарий Аксенова.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»