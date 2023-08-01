Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 1 августа 2023Силовые структуры

Двое рецидивистов расправились с двумя семьями из шести россиян

В Карелии СКР задержал двух рецидивистов за убийство 6 человек на бытовой почве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Карелии сотрудники правоохранительных органов задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве шести человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Задержанные расправились с членами двух семей в поселке Деревянное Прионежского района.

По данным СКР, ночью 1 августа произошел пожар в двух деревянных домах, после тушения которого были обнаружены тела шести человек. Среди них пятеро мужчин и одна женщина с ножевыми ранениями.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанных.

Причиной убийства стал давний конфликт на бытовой почве, отметили в региональном управлении МВД, передает РИА Новости.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель атак ВСУ с помощью БПЛА

    Во Франции обеспокоились последствиями остановки зерновой сделки

    В России рекордно замедлилось производство

    Певица Валерия оценила свою внешность после инъекций ботокса

    В Грузии оценили возможные последствия полного запрета на въезд россиянам

    В России высказались о военном значении атак БПЛА на Москву

    Актер DC Стивен Амелл раскритиковал забастовку актеров

    Медик ВСУ назвал замену герба на монументе «Родина-мать» пустой тратой денег

    Двое рецидивистов расправились с двумя семьями из шести россиян

    Педофил надругался над школьницами в детском лагере Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости