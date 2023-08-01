Двое рецидивистов расправились с двумя семьями из шести россиян

В Карелии СКР задержал двух рецидивистов за убийство 6 человек на бытовой почве

В Карелии сотрудники правоохранительных органов задержали двух рецидивистов по подозрению в убийстве шести человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Задержанные расправились с членами двух семей в поселке Деревянное Прионежского района.

По данным СКР, ночью 1 августа произошел пожар в двух деревянных домах, после тушения которого были обнаружены тела шести человек. Среди них пятеро мужчин и одна женщина с ножевыми ранениями.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанных.

Причиной убийства стал давний конфликт на бытовой почве, отметили в региональном управлении МВД, передает РИА Новости.