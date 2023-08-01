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10:07, 1 августа 2023Силовые структуры

Россияне смешивали спирт с красителями в гараже и продавали в магазинах

В Сибири полиция задержала бутлегеров с 4 тыс. литров контрафакта на 2,4 млн

Кадр: страница «ИА Запад24» во ВКонтакте

В Красноярском крае полицейские выявили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, задержана группа бутлегеров с четырьмя тысячами литров спиртосодержащей жидкости стоимостью 2,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанные смешивали в гаражах воду со спиртом и красителями, а затем сбывали полученный напиток под видом алкоголя в местных магазинах.

По данным полиции, криминальный бизнес организовал местный житель 1993 года рождения — он отвечал за сырье и распределял доходы. Его сообщник 1978 года рождения закупал спирт, а третий участник группы 1990 года рождения занимался изготовлением контрафакта, сбывал который подельник из Белгорода 1979 года рождения.

В отношении их возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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