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08:57, 1 августа 2023Силовые структуры

Курьера мошенников осудили на 4,5 года за обман 13 российских пенсионеров

В Красноярске дали 4,5 года курьеру мошенников, похитившему деньги у пенсионеров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 21-летнего курьера мошенников, обманом похитившего три миллиона рублей у пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Мужчина признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 16 сентября по 10 октября 2022 года в Красноярске зафиксировали 13 случаев мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Потерпевшими оказались пожилые люди. Вскоре силовики поймали фигуранта. Выяснилось, что он приезжал по указанным адресам, забирал деньги у обманутых, отправлял на нужный банковский счет, а небольшой процент оставлял себе.

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    Екатерина Власова
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