Дэвиду Бекхэму сделали макияж на камеру

Футболист Дэвид Бекхэм позволил дочери Харпер сделать ему макияж и показал фото

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм позволил дочери Харпер сделать ему мейкап и поделился результатом с фанатами. Соответствующий снимок он показал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке видно, как 12-летняя девочка наносит макияж на лицо экс-футболиста, который при этом позирует на камеру в брючном костюме черного цвета. «Папочке, видимо, нужно было немного пудры и контуринга (не знаю, что это значит, но выгляжу я лучше, чем когда-либо)», — подписал публикацию бизнесмен.

Подписчики восхитились новым постом Бекхэма в комментариях. «Это любовь», «Очень», «Все для маленькой принцессы», — высказывались многочисленные поклонники.

В феврале канадский певец и автор песен Шон Мендес объяснил желание неожиданно сбрить волосы на голове. По словам исполнителя, он решил сделать данную прическу, поскольку ему захотелось подбодрить самого себя. «Мне кажется, каждый человек должен хотя бы раз увидеть, как он выглядит с бритой головой», — заявил артист.