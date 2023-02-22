Шон Мендес объяснил желание сделать разочаровавшую его фанатов прическу

Певец Шон Мендес сбрил волосы на голове, чтобы подбодрить самого себя

Канадский певец и автор песен Шон Мендес объяснил желание неожиданно сбрить волосы на голове. На эту тему он высказался в интервью журналу The Wall Street Journal.

24-летний поп-исполнитель сменил имидж в середине января, из-за чего сразу нарвался на критику со стороны поклонников. «Мендес разочаровал меня!», «Я плачу, что он наделал?», «Шон, как же так?», «Мне очень грустно», «Не знаю, плакать или смеяться», — высказывались фанаты в многочисленных постах в социальных сетях.

По словам знаменитости, он решил сделать данную прическу, поскольку ему захотелось подбодрить самого себя. «Мне кажется, каждый человек должен хотя бы раз увидеть, как он выглядит с бритой головой», — добавил в заключение собеседник издания и продемонстрировал новую стрижку.

В июле 2022 года Шон Мендес приостановил мировое турне Wonder из-за психологических проблем. Артист заявил, что ему необходимо отложить гастроли минимум на три недели. «Я гастролирую с 15 лет, и, честно говоря, всегда было трудно находиться в дороге вдали от друзей и семьи. Дорога и давление настигли меня, я достиг предела», — поделился исполнитель.

