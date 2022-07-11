Шон Мендес приостановил мировое турне из-за психологических проблем

Шон Мендес решил приостановить мировое турне из-за психологических проблем

23-летний канадский певец и автор песен Шон Мендес сообщил о том, что приостанавливает мировое турне Wonder из-за психологических проблем. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист заявил, что ему необходимо отложить гастроли минимум на три недели. «Я гастролирую с 15 лет, и, честно говоря, всегда было трудно находиться в дороге вдали от друзей и семьи. После нескольких лет без гастролей я почувствовал, что готов вернуться, но это решение было преждевременным, и, к сожалению, дорога и давление настигли меня, я достиг предела», —поделился исполнитель.

Мендес также поведал, что, прежде чем принять решение о приостановке гастролей, он посоветовался со своими близкими и врачом, которые поддержали певца в решении взять паузу: «Мне нужно некоторое время, чтобы вылечиться и позаботиться о себе и своем психическом здоровье в первую очередь. Как только появятся новые обновления, я обещаю, что дам вам знать о них».

27 июня тур Шона Мендеса под названием Wonder стартовал в Портленде, штат Орегон. Предполагалось, что артист будет давать концерты в разных штатах Америки до октября 2022 года. В мае 2023-го он планировал начать тур по Европе.

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