Момент попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» сняли на видео

В сети появились кадры момента прилета дрона в одну из башен «Москва-Сити»

В сети появилось видео момента прилета беспилотника в одну из башен «Москва-Сити». Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видна световая вспышка из-за попадания дрона в здание, также впоследствии слышен глухой звук.

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, один из беспилотников долетел до той же башни в «Сити», что и в воскресенье, 30 июля, еще несколько дронов сбили системой противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу.

Предварительно, дрон попал в башню в IQ-квартале. На этаже высотки, куда влетел беспилотник, по предварительным данным, находятся офисы Министерства экономического развития России. Помимо этого, в этой же высотке располагаются офисы Минцифры и Минпромторга.

