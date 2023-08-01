Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 1 августа 2023Россия

Момент попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» сняли на видео

В сети появились кадры момента прилета дрона в одну из башен «Москва-Сити»

В сети появилось видео момента прилета беспилотника в одну из башен «Москва-Сити». Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видна световая вспышка из-за попадания дрона в здание, также впоследствии слышен глухой звук.

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, один из беспилотников долетел до той же башни в «Сити», что и в воскресенье, 30 июля, еще несколько дронов сбили системой противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу.

Предварительно, дрон попал в башню в IQ-квартале. На этаже высотки, куда влетел беспилотник, по предварительным данным, находятся офисы Министерства экономического развития России. Помимо этого, в этой же высотке располагаются офисы Минцифры и Минпромторга.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабли России беспилотными катерами

    В США оценили возможность ввести санкции против России и КНДР после визита Шойгу

    Население Китая решили мотивировать к покупке умной техники и посещению кафе

    Российский пенсионер напал с ножом на полицейского и попал под суд

    Летящий в сторону Москвы беспилотник сняли на видео

    В ЛНР рассказали о захвате большого количества оружия НАТО

    Онколог предостерегла от удаления родинок у косметологов

    Володин обвинил Зеленского в торговле украинскими детьми

    Обломки сбитого беспилотника у «Москва-Сити» показали на видео

    Сына Байдена уличили в звонках в Вашингтон для увольнения украинского прокурора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости