Цены на один вид жилья в Москве подскочили

«Известия»: вторичное жилье в старой Москве за июль подорожало на 1,1 процента

В столице подскочили цены на один вид жилья — за июль 2023 года недвижимость на вторичном рынке в старой Москве подорожала на 1,1 процента. Об этом сообщают аналитики IRN.RU, пишут «Известия».

По данным экспертов, в результате увеличения стоимость готовых квартир в старой Москве установилась в среднем на уровне в 257,1 тысячи рублей за квадратный метр. Они добавили, что за первое полугодие 2023-го такое жилье в среднем выросло в цене на 1,2 процента.

В Новой Москве «вторичка» за седьмой месяц текущего года подорожала на 0,5 процента, в среднем до 198,7 тысячи рублей за «квадрат». В Подмосковье рост цен на готовые квартиры составил 0,6 процента, до 152,1 тысячи рублей за квадратный метр. Что касается типов квартир, то однокомнатные и двухкомнатные за июль прибавили в цене 1,6 процента, трехкомнатные — процент, многокомнатные — 0,1 процента.

Аналитики объяснили резкий подъем цен и активизацию спроса ослаблением рубля, а также повышением ключевой ставки Центральным банком. Ожидание второго события стало дополнительным стимулом спроса со стороны ипотечников — их доля на рынке готового жилья составляет более 40 процентов. По мнению специалистов, в дальнейшем за кратковременной активацией спроса и скачком цен будет наблюдаться длительная стагнация с падением стоимости.

В июле финансовый директор компании Time Development Евгений Платонов сообщил, что купить квартиру, не имея на руках достаточной суммы, можно и без оформления ипотеки. По его словам, все большую популярность у покупателей обретают такие инструменты, как трейд-ин, рассрочка и лизинг.