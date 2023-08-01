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12:26, 1 августа 2023Силовые структуры

Россиянин с ножом похитил из магазина электронные сигареты и попал на видео

МВД показало видео разбойного нападения на магазин в Тюмени

В Тюмени 28-летний местный житель ограбил магазин и попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске заходит в магазин. Он держит в руках предмет, похожий на нож. Россиянин требует продавца дать ему хотя бы тысячу рублей и несколько электронных сигарет. Кассир выполняет требование грабителя.

Отмечается, что фигуранта задержали в течение часа. Из его жилища изъял похищенные курительные устройства и нож. Но деньги мужчина успел потратить на еду и алкоголь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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    Екатерина Власова
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