НАТО и США обвинили в желании захватить Россию

Президент Никарагуа: НАТО и США полны решимости захватить Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега убежден, что НАТО и США вовлечены в украинский конфликт и пытаются уничтожить Россию в его рамках, потому что «полны решимости захватить» ее. Его цитату приводит РИА Новости.

«Это не просто конфликт между двумя государствами (РФ и Украиной), это война империалистов земли во главе с НАТО и США, которые пытаются уничтожить Россию, чтобы стать хозяевами планеты», — заявил Ортега, обвиняя американские власти в участии в конфликте.

Политик убежден, что при этом конфликт на Украине истощает экономику и стабильность как в европейских странах, так и в США. В связи с этим он призвал остановить боевые действия и добиться мира.

Ранее Ортега называл США «дирижером международного террористического оркестра», который якобы использует Украину для того, чтобы «найти способ избавиться» от России.