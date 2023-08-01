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15:56, 1 августа 2023Мир

НАТО и США обвинили в желании захватить Россию

Президент Никарагуа: НАТО и США полны решимости захватить Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yamil Lage / Reuters

Президент Никарагуа Даниэль Ортега убежден, что НАТО и США вовлечены в украинский конфликт и пытаются уничтожить Россию в его рамках, потому что «полны решимости захватить» ее. Его цитату приводит РИА Новости.

«Это не просто конфликт между двумя государствами (РФ и Украиной), это война империалистов земли во главе с НАТО и США, которые пытаются уничтожить Россию, чтобы стать хозяевами планеты», — заявил Ортега, обвиняя американские власти в участии в конфликте.

Политик убежден, что при этом конфликт на Украине истощает экономику и стабильность как в европейских странах, так и в США. В связи с этим он призвал остановить боевые действия и добиться мира.

Ранее Ортега называл США «дирижером международного террористического оркестра», который якобы использует Украину для того, чтобы «найти способ избавиться» от России.

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    Виктория Кондратьева
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