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08:17, 1 августа 2023Забота о себе

Онколог предостерегла от удаления родинок у косметологов

Врач-онколог Марьенко предостерегла от удаления родинок у косметологов

Фото: Olga Thelavart / unsplash.com

Заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко предостерегла россиян от удаления родинок у косметологов. По ее словам, они являются индикаторами для определения рака, передают «Известия».

По словам врача-онколога, новообразования на коже рискуют превратиться в злокачественные опухоли под воздействием патологических процессов. Для обнаружения меланомы — болезни, которая развивается из меланоцитов внутри родинок — существует ряд критериев.

«Если у вас на теле уже есть большое количество родинок и активно появляются новые, это может свидетельствовать об активных процессах развития патологий. Если из новообразования начинают идти какие-то выделения — кровь, либо неизвестная жидкость, это является поводом для того, чтобы оперативно обратиться к врачу», — рассказала Марьенко, добавив, что основными признаками злокачественного образования является его асимметричность, а также неровные края и неравномерность цвета.

Родинки, если их систематически травмируют, могут из доброкачественных стать злокачественными (при частой регенерации клетки могут воспроизводиться с патологиями), то же может произойти из-за избыточного загара на солнце. С просьбой удаления родинок лучше обращаться к онкологам: они проверят, опасно ли новообразование, а после процедуры проведут гистологический анализ.

«В этом деле главное не упустить время, так как меланома развивается очень быстро и даже миллиметровое образование может давать метастазы», — предупредила врач.

Ранее россиянам рассказали о разновидности рака, протекающего бессимптомно. Речь идет о раке пищевода на начальном этапе, когда болезнь еще не ощущается, а на финальных стадиях пациенты уже не могут глотать пищу.

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    Александра Синицына
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