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16:23, 1 августа 2023Моя страна

В горах Чечни прошел фестиваль Open Chechnya

В фестивале Open Chechnya приняли участие более 200 человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У озера Казеной-Ам в Чечне прошел всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Chechnya. В нем приняли участие более 200 человек, сообщает ТАСС.

«Фестиваль ежегодно проводится с целью популяризации туризма, пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям оздоровительным и спортивным туризмом, а также развития и укрепления межрегиональных отношений в молодежной среде», — рассказал заместитель министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Джабраил Шаршуев.

По его словам, для участников организовали интеллектуальные онлайн-игры, командные квесты, спортивный фестиваль, лекции, пеший поход, экскурсию в селение Хой, а также вечер у костра.

Во время фестиваля также провели грантовый конкурс молодежных проектов по 18 номинациям на общую сумму более 4 миллионов рублей.

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