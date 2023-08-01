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12:52, 1 августа 2023Россия

Мощный пожар под Москвой попал на видео

Мощный пожар в подмосковных Люберцах попал на видео
СюжетПожар в Москве

Мощный пожар в подмосковных Люберцах попал на видео. Кадры очевидцев во вторник, 1 августа, публикует Telegram-канал Mash.

По уточненным данным, ЧП произошло в Котельническом проезде. Горит строительная база. Рядом находятся несколько автосервисов. Есть риск распространения огня на соседние помещения.

Предварительно сообщается, что возгорание началось с кислородных баллонов, после чего огонь перекинулся на стройматериалы. На место едут пожарные.

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    Евгения Куликова
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