Мощный пожар под Москвой попал на видео

Мощный пожар в подмосковных Люберцах попал на видео

Мощный пожар в подмосковных Люберцах попал на видео. Кадры очевидцев во вторник, 1 августа, публикует Telegram-канал Mash.

По уточненным данным, ЧП произошло в Котельническом проезде. Горит строительная база. Рядом находятся несколько автосервисов. Есть риск распространения огня на соседние помещения.

Предварительно сообщается, что возгорание началось с кислородных баллонов, после чего огонь перекинулся на стройматериалы. На место едут пожарные.