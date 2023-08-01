Reuters: Швеция усилила пограничный контроль после акций сожжения Корана

Власти Швеции усилили пограничный контроль и расширили полномочия полиции при задержании и личном обыске подозреваемых в связи с угрозами, возникшими после акций сожжения Корана. Об этом сообщил шведский министр юстиции Гуннар Штроммер, его цитирует агентство Reuters.

«Пограничный контроль — это мера, позволяющая нам вовремя выявлять людей, въезжающих в Швецию и представляющих угрозу национальной безопасности», — сказал он.

Отмечается, что новый закон о расширении полномочий полиции, а также об усилении пограничного контроля и электронного наблюдения за въезжающими в Швецию уже вступил в силу.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме. Беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.