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16:51, 1 августа 2023Мир

В Польше заявили о «порыкивающем» на Варшаву Зеленском

Экс-министр Польши: ситуация с украинским зерном вредит отношениям двух стран

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ситуация с украинским зерном вредит отношениям между Киевом и Варшавой. Об этом в интервью Fronda заявил экс-министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

«Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь, возможно, даже большую, чем могли себе позволить», — отметил он.

Ардановский считает, что, пользуясь сложившейся ситуацией, Украина хочет на особых условиях закрепиться на сельскохозяйственном рынке Евросоюза. В связи с этим, по его словам, в стране начинает меняться отношение к украинцам.

«Польские фермеры начинают задумываться, а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством», — заключил экс-министр.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы зерна, которые ввозятся в Польшу с Украины. Он отметил, что в прошлом году объемы импорта пшеницы превысили цифры за 2021-й более чем в 100 раз.

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