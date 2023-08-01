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08:29, 1 августа 2023Силовые структуры

Российский пенсионер напал с ножом на полицейского и попал под суд

В Кузбассе будут судить пенсионера, порезавшего ножом полицейского

Фото: Andrew Harnik / Consolidated News Photos / Global Look Press

В Кемеровской области суд рассмотрит дело 78-летнего местного жителя, порезавшего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в мае правоохранители приехали в квартиру дома города Гурьевск по вызову женщины о бытовом конфликте с фигурантом. Россиянин не хотел слушать силовиков и ударил одного из них ножом в руку. Вскоре его удалось задержать.

По факту произошедшего возбудили дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Отмечается, что обвиняемый отказался сотрудничать со следствием. Пенсионеру провели психолого-психиатрическую экспертизу, и она подтвердила его вменяемость.

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    Екатерина Власова
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