Российский веб-сериал получил приз Берлинского фестиваля сериалов

Веб-сериал «Про людей и про войну» получил приз Берлинского фестиваля сериалов

Российский веб-сериал «Про людей и про войну», созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), получил 15-ю иностранную награду. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Сериал, рассказывающий о событиях времен Великой Отечественной войны, стал лучшим в номинации «Короткометражные фильмы» на BERLIN TV SERIES FESTIVAL. В центре сюжета трех сезонов проекта — истории участников войны и свидетелей военного времени.

«"Про людей и про войну"» — редкий проект, который оценен и зрителями, судя по миллионным просмотрам в социальных сетях, и профессиональным сообществом на мировых и российских фестивалях. Надеемся, что веб-сериал за рубежом посмотрят не только критики и профессионалы, но и обычные зрители — тем более, что одна из серий получила шанс появиться на крупных западных платформах», — высказался генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Ранее «Про людей и про войну» получил признание на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме. Помимо этого, проект завоевал более 30 российских кинопремий.