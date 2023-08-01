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18:17, 1 августа 2023Силовые структуры

Полицейские остановили массовую драку с вилами и топором в деревне

В Свердловской области полиция остановила драку с вилами и топором

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpess.com

В Свердловской области полицейские остановили массовую деревенскую драку с вилами и топором. Об этом во вторник, 1 августа, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых.

По данным правоохранителей, причиной драки в Сухом Логе стала ссора на бытовой почве между соседями. К моменту приезда экипажа полиции один из мужчин успел получить удар ножом в шею, лезвие которого из-за сломанной рукоятки осталось торчать в потерпевшем. За ним гонялся другой мужчина с вилами наперевес. Также в схватке участвовали еще два человека с топором и монтировкой.

Полицейские направили огнестрельное оружие на нарушителей порядка и смогли всех успокоить. Самых буйных доставили в участок, раненого срочно госпитализировали в больницу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной стал ремонт электропроводки одни из соседей, чьи действия привели к отключению света у жильцов напротив.

По данным местных жителей, мужчины в этих семьях давно находились в состоянии конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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    Владимир Седов
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