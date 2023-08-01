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07:44, 1 августа 2023Россия

Очевидец рассказал о попадании дрона в башню «Москва-Сити»

Очевидец попадания дрона в башню «Сити» заявил о длящемся 10 секунд взрыве

Фото: Bocharov Denis / news.ru via globallookpress.com

После попадания беспилотника в башню «Москва-Сити» был слышен взрыв, который длился 10 секунд. Об этом рассказал очевидец происшествия, его слова приводит РЕН ТВ.

«Очень громко. Мы услышали, условно, в километре от этого места были. Взрыв секунд десять продолжался», — сообщил россиянин.

1 августа украинские беспилотники снова пытались атаковать Москву. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, один из беспилотников долетел до той же башни в «Сити», что и в воскресенье, 30 июля, еще несколько дронов сбили системой противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета в столицу.

Предварительно, дрон попал в башню в IQ-квартале. На этаже высотки, куда влетел беспилотник, по предварительным данным, находятся офисы Министерства экономического развития России. Помимо этого, в этой же высотке располагаются офисы Минцифры и Минпромторга.

Прошлая атака на две башни столичного высотного комплекса произошла 30 июля, тогда фасады офисных зданий оказались повреждены. Происшествие обошлось без пострадавших.

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    Анастасия Шейкина
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