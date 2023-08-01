Популярный комик обвинил Собчак в лицемерии

Комик Руслан Белый обвинил Собчак в лицемерии на интервью с актером Паниным

Популярный российский комик, один из основателей проекта Stand Up на телеканале ТНТ Руслан Белый обвинил журналистку Ксению Собчак в лицемерии на интервью с актером Алексеем Паниным. О том, что телеведущая, по мнению юмориста, не имеет права рассуждать о нравственности, он высказался в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Смотрю Собчак с Паниным и думаю... Какого *** Ксения Собчак решила, что она на стороне нравственности?» — возмутился комик.

Он заявил, что раньше телеведущая сама попадала в секс-скандалы, а также употребляла алкоголь и запрещенные вещества. «А сейчас нацепила платок и учит, как жить», — заключил Белый.

Интервью Собчак с Паниным вышло 31 июля на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». В нем актер рассказал ведущей об эмиграции и жизни в Испании, о работе с известными российскими режиссерами, а также прокомментировал эротические видео со своим участием.

