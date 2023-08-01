Цены на доставку сжиженного газа взлетели

Spark: цены на доставку сжиженного газа подскочили вдвое из-за нехватки танкеров

Трейдеры готовы платить за перевозку сжиженного природного газа (СПГ) морским путем более 200 тысяч долларов на фоне опасений по поводу возможной нехватки танкеров перед стартом следующего отопительного сезона. На этом фоне за последнее время стоимость доставки топлива выросла более чем вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Spark Commodities.

Так, стоимость доставки СПГ с отгрузкой в октябре 2023 года увеличилась до 206 750 долларов, а цена перевозки топлива в ноябре достигла отметки 284 750 долларов. Если динамика бронирования танкеров сохранится на этом уровне в ближайшие месяцы, то темпы перевозок топлива достигнут максимальных уровней прошлого года, когда европейские импортеры стремились в сжатые сроки избавиться от зависимости от поставок российского природного газа.

При этом риски нехватки танкеров в настоящее время становятся все более ощутимыми на фоне того, что ряд трейдеров начали использовать суда в качестве долгосрочных плавучих хранилищ в надежде на скорый рост биржевых цен по мере похолодания. Эта тенденция вкупе с общим ростом затрат на перевозку могут привести к увеличению отпускной стоимости топлива для конечных потребителей в европейских и азиатских странах.

Согласно данным отслеживания Bloomberg, к концу июля количество судов с СПГ, находящихся в плавании не менее 20 дней, увеличилось до 42 штук, что оказалось на 27 процентов больше в сравнении с данными за тот же период прошлого года. На этом фоне консультант по доставке СПГ Ричард Пратт допустил, что рост числа плавучих хранилищ продолжится в августе и сентябре, если не произойдут перебои в поставках.

Ранее сообщалось, что европейские производители столкнулись с определенными трудностями при отказе от газа. Речь шла о дорогой стоимости замены этого вида топлива водородом в районе около четырех-пяти долларов за килограмм. На этом фоне местные компании не слишком охотно переводят производство на этот экологически чистый вид энергоресурса. Эксперты полагают, что без государственного стимулирования темпы водородного перехода останутся на относительно низком уровне.