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15:28, 9 августа 2023Моя страна

В России пройдет велопробег в честь Серафима Саровского

Велопробег в честь Серафима Саровского пройдет в нескольких регионах России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России пройдет 12-й велопробег «Дорога к храму» в честь 120-летия со дня обретения святых мощей и канонизации преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии Русской православной церкви.

Как отмечается, старт велопробегу был дан 9 августа у храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в Нижнем Новгороде. Участие в нем решили принять 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Предполагается, что за шесть дней пути они преодолеют порядка 370 километров.

«Сложилась добрая традиция, что в эти августовские дни наши молодые люди совершают велопробег, в дни которого они посетят святые места в разных населенных пунктах Нижегородской области. Помолимся, чтобы Господь помогал вам в дороге, чтобы ваше мероприятие принесло не только радость, но главным образом духовную пользу», — заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который возглавил церемонию по случаю старта пробега.

Предполагается, что участники на своем маршруте посетят город Семенов, озеро Светлояр, старинное село Воскресенское и берег реки Ветлуги. Затем они переправятся на пароме через Волгу и посетят город Козьмодемьянск в Марий Эл. Завершится пробег 15 августа в столице Марий Эл Йошкар-Оле.

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    Варвара Кошечкина
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