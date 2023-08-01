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05:23, 1 августа 2023Бывший СССР

Российские военные пресекли движение двух групп ВСУ

Российские войска за сутки пресекли движение двух групп ВСУ в районе Урожайного

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные за сутки пресекли выдвижение двух групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, при поддержке артиллерии на южнодонецком направлении было пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы ВСУ. «Понеся потери, противник отступил», — отметил Чехов.

31 июля в Министерстве обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25. В ведомстве отметили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Николаевки в Донецкой народной республике. Помимо этого, система ПВО перехватила 12 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    Марина Совина
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