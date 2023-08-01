Российские военные пресекли движение двух групп ВСУ

Российские войска за сутки пресекли движение двух групп ВСУ в районе Урожайного

Российские военные за сутки пресекли выдвижение двух групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, при поддержке артиллерии на южнодонецком направлении было пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы ВСУ. «Понеся потери, противник отступил», — отметил Чехов.

31 июля в Министерстве обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25. В ведомстве отметили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Николаевки в Донецкой народной республике. Помимо этого, система ПВО перехватила 12 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.