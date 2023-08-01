Многодетные семьи Подмосковья начали получать новое пособие

Многодетные семьи Московской области с 1 августа начали получать новое пособие

С 1 августа 2023 года многодетные семьи Московской области начали получать дополнительное пособие. Об этом напомнила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова, ее комментарий приводит Life.

Выплата в размере 7 тысяч рублей на каждого ребенка положена малоимущим семьям, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (17 277 рублей). Пособие можно будет получать ежегодно, пока ребенок учится в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на начальной или средней ступени.

Размер, порядок и сроки выплаты этой субсидии устанавливаются правительством Московской области. Отмечается, что новая выплата будет начисляться дополнительно к установленной единовременной выплате к 1 сентября в размере трех тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на покупку автомобилей. Депутат заявила, что действующие в России меры поддержки рождаемости недостаточны, и проблема демографии все еще актуальна. В пример она привела данные Росстата, согласно которым в 2022 году численность населения в стране упала на 555 тысяч человек. По мнению автора инициативы, многие семьи хотят купить машину и нуждаются в ней, однако им не хватает на это денег. При этом сертификата суммой на 1 миллион рублей им хватит на покупку новой Lada Granta или Niva Legend от «АвтоВАЗа».