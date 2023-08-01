Американская актриса Меган Фокс снялась в мокром платье на берегу моря

Американская актриса Меган Фокс снялась в откровенном образе на берегу моря. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 37-летняя звезда «Трансформеров» предстала в белом приталенном мини-платье на тонких бретелях, юбка которого стала прозрачной от соприкосновения с водой. При этом знаменитость распустила мокрые волосы, а ее образ дополнял макияж с акцентом на глазах. «Предлагаю уроки серфинга», — подписала артистка кадры, автором которых выступила фотограф Сибель Леви.

Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Самая красивая девушка в мире», «Идеальная», «Королева», «Богиня», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась серией снимков, на которых она позирует в гримерной комнате. На размещенных кадрах знаменитость показала подтянутую фигуру в комплекте кружевного нижнего белья синего цвета.