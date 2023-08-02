Айза рассказала о «самом страшном ужасе» во время отдыха с Гуфом на Пхукете

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза рассказала о нападении на ее семью тайца с ружьем

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) отправилась с ним и двумя детьми в поездку на пляжный курорт Таиланда Пхукет и рассказала, что пережила во время отдыха «самый страшный ужас в жизни». Своей историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам звезды, ее семья путешествовала по острову на машине. Туристы заблудились и остановились, чтобы развернуться, а в это время на них напал таец с ружьем.

«Сэм (сын Айзы и Гуфа — прим. "Ленты.ру") впервые ощутил направленное на себя дуло, это было ружье. Сначала таец направил его на меня — с криками просто размахивал им в десяти сантиметрах от моего лица, — а потом на Сэма», — вспомнила бывшая жена рэпера.

Айза отметила, что они неоднократно извинялись перед местным жителем, говорили, что они не преступники, и показывали, что путешествуют с детьми.

«Был полный ад: он орал, мы извинялись и даже не понимали, за что. Он так кричал, размахивал стволом!» — пожаловалась она, добавив, что в итоге Гуф сумел договориться с тайцем и спрятал за собой ее и детей. Местный житель все-таки показал им дорогу, но с криками.

