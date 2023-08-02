Раскрыто самое дешевое пляжное направление для россиян в августе

АТОР: Крым стал самым дешевым пляжным направлением в августе и сентябре

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли самое дешевое пляжное направление для россиян в августе и сентябре 2023 года. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, которые приводит ТАСС, наиболее бюджетный отдых получится организовать в Крыму.

«Очевидно, что в августе и сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений самый дешевый отдых, скорее всего, будет в Египте и ОАЭ», — пояснила Ломидзе.

Она отметила, что недельная поездка на полуостров в указанный период будет стоить от 50 тысяч рублей на двоих.

Исполнительный директор АТОР добавила, что бюджетными зарубежными направлениями для пляжного отдыха зимой являются Египет, ОАЭ и Таиланд. Кроме того, недорогие варианты размещения в зимний период можно найти и на отечественных курортах, в частности, в Шерегеше и на Красной Поляне, но только в том случае, если бронировать их заранее.

Ранее стало известно, что большинство путешествовавших россиян, 84 процента, в июне предпочли поездки внутри страны. Самыми популярными городами стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды. Восемь процентов туристов отдыхали в странах ближнего зарубежья, девять — в странах дальнего зарубежья.