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14:42, 2 августа 2023Силовые структуры

Россиянин организовал курсы БДСМ для 13-летних девочек и был задержан

В Нарьян-Маре задержали 22-летнего юношу, обучавшего 13-летних девочек БДСМ

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Нарьян-Маре задержали 22-летнего юношу, организовавшего курсы БДСМ для 13-летних девочек. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, молодой человек познакомился с двумя маленькими девочками и решил поделиться своими «знаниями». Сначала он отправлял им изображения в Telegram и рассказывал о существующих игрушках. Затем фигурант стал приглашать потерпевших в гости и наглядно демонстрировать практики. Он учил их связывать партнера и надевать ошейники.

Через неделю россиянина задержали. В отношении него возбудили дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

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    Екатерина Власова
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