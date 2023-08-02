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17:37, 2 августа 2023Ценности

Билли Айлиш обругали в сети за фото в туалете со спущенными штанами

Билли Айлиш сделала фото в туалете со спущенными штанами и была обругана в сети

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш поделилась новым снимком и была подвержена критике в сети. На соответствующую публикацию обратили внимание журналисты издания Daily Mail.

Так, 21-летняя исполнительница разместила в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото, которое она сделала в туалетной комнате, сидя на унитазе со спущенными штанами.

Читатели портала не оценили данный кадр и обругали артистку в комментариях под материалом. «Потом ее фанаты, большинство из которых — подростки, начнут за ней повторять», «Отвратительно», «Так дико с ее стороны», «Одна из причин, почему я больше не могу слушать ее музыку. Она все испортила своими выходками», «Дешево и жалко», — возмущались они.

В июне Билли Айлиш ответила на слова хейтеров, которые регулярно нелестно высказываются по поводу ее фигуры и стиля. Знаменитость призналась, что не смогла бы перенести подобный шквал критики в более молодом возрасте. По словам Айлиш, сейчас она любит себя намного больше, поэтому меньше обращает внимания на негативные комментарии в сети.

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    Карина Черных
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