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06:18, 2 августа 2023Россия

Одной категории россиян предложили давать два дополнительных выходных в месяц

Депутат Власов предложил дать два выходных в месяц родителям детей до года

Фото: Unsplash.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил давать два дополнительных выходных в месяц одной категории россиян. Речь идет о родителях, воспитывающих детей в возрасте до одного года, сообщает RT.

Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минтруда Антону Котякову. В нем он отметил, что в соответствии с трудовым законодательством, сотрудник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти дней в случае рождения ребенка, однако других льгот, которыми могут воспользоваться молодые отцы, не предусмотрено.

При этом на них ложится дополнительная бытовая нагрузка, связанная с воспитанием младенца и уходом за ним, подчеркнул Власов. В связи с этим он попросил наделить работающих родителей правом на два дополнительных выходных ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком одного года.

Ранее исследование Superjob показало, что половина россиян поддержала переход на четырехдневную рабочую неделю. Одобряет идею четырехдневки каждый второй (49 процентов) опрошенный.

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    Марина Совина
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