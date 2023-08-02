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17:27, 2 августа 2023Россия

Путин заявил об отсутствии будущего у политики Украины по запрету русских книг

Путин: у политики Киева запретить книги русских классиков нет будущего

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Киев пытается запретить книги русских классиков и уничтожить их — у такой политики не было и не будет будущего. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова в среду, 2 августа, приводятся на сайте Кремля.

На встрече был затронут, в частности, такой вопрос, как восстановление и развитие сфер образования и культуры в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях.

Глава государства заявил, что, несмотря на все попытки нынешних украинских властей убрать все русское в культурном пространстве, жителям новых регионов удалось сохранить бережное отношение к русскому языку и интерес к русской литературе.

Путин также сообщил, что в целях обеспечения библиотек Донбасса и Новороссии книгами и учебниками из Резервного фонда Президента выделены дополнительные средства, будет закуплено 2,5 миллиона экземпляров книг.

Президент России подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны четырех новых субъектов — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей — 5 октября.

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    Евгения Куликова
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