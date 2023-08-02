Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:20, 2 августа 2023Бывший СССР

В Киеве и Киевской области раздались взрывы

«РВ» сообщила, что в Киеве и Киевской области раздались взрывы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Киеве и Киевской области раздались взрывы, об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, взрывы прогремели под Киевом и Одессой. «Тарахтение в небе и взрывы в Белой Церкви, в Черниговской и Винницкой областях», — говорится в сообщении. По данным военкоров, есть прилеты на юге области.

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в Киеве и области работает система противовоздушной обороны (ПВО). «В столице объявлена воздушная тревога», — уточнили в ведомстве.

Во вторник, 1 августа, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, а также в Херсонской области (частично контролируется Киевом).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Сговор против прав и вмешательство в официальные процедуры: Трампу предъявили четыре новых обвинения

    Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Подмосковье

    Российские регионы предупредили о подтоплениях из-за сильных дождей

    В Киеве и Киевской области раздались взрывы

    Расследование против Трампа назвали крупнейшим в истории США

    Число приложений для фишинга возросло

    Педиатр назвал преимущества грудного вскармливания ребенка

    В США раскритиковали экс-сенатора за слова о России

    Движение по Крымскому мосту приостановили

    В России сократилось производство автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости