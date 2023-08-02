«РВ» сообщила, что в Киеве и Киевской области раздались взрывы

В Киеве и Киевской области раздались взрывы, об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, взрывы прогремели под Киевом и Одессой. «Тарахтение в небе и взрывы в Белой Церкви, в Черниговской и Винницкой областях», — говорится в сообщении. По данным военкоров, есть прилеты на юге области.

По данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в Киеве и области работает система противовоздушной обороны (ПВО). «В столице объявлена воздушная тревога», — уточнили в ведомстве.

Во вторник, 1 августа, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, а также в Херсонской области (частично контролируется Киевом).