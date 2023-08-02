Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:59, 2 августа 2023Силовые структуры

Российские силовики задержали в гостинице двух иностранцев с килограммом героина

В Курганской области двух иностранцев задержали с килограммом героина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Курганской области силовики задержали двух 36-летних иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, фигурантов обнаружили в гостинице. Во время обыска в их номере правоохранители нашли более килограмма героина. Выяснилось, что вещество мужчины приобрели через интернет и забрали в соседнем регионе. Затем они приехали в Зауралье, чтобы сбывать наркотик мелкими дозами.

Отмечается, что часть героина мужчины расфасовали по 130 сверткам. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

В настоящее время один из задержанных находится в СИЗО, второй — в Центре временного содержания иностранных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет

    США решили приостановить сотрудничество в области безопасности с Нигером

    В России заявили о серьезной угрозе для трудовых мигрантов

    В российском городе ввели режим «черного неба»

    Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

    Ученые заявили о получении первого комнатного сверхпроводника

    Российские силовики задержали в гостинице двух иностранцев с килограммом героина

    ООН поищет зерно в другом месте после выхода России из соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости