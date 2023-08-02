Российские силовики задержали в гостинице двух иностранцев с килограммом героина

В Курганской области двух иностранцев задержали с килограммом героина

В Курганской области силовики задержали двух 36-летних иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, фигурантов обнаружили в гостинице. Во время обыска в их номере правоохранители нашли более килограмма героина. Выяснилось, что вещество мужчины приобрели через интернет и забрали в соседнем регионе. Затем они приехали в Зауралье, чтобы сбывать наркотик мелкими дозами.

Отмечается, что часть героина мужчины расфасовали по 130 сверткам. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

В настоящее время один из задержанных находится в СИЗО, второй — в Центре временного содержания иностранных граждан.