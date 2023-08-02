В ООН заявили об отсутствии данных о возобновлении зерновой сделки

В ООН заявили, что не располагают данными о возобновлении зерновой сделки

ООН не располагает данными о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Его цитирует ТАСС.

«У меня нет информации о каких-либо возможных переговорах». — отметил он, добавив, что в ООН поддерживают связь на всех возможных уровнях и делают «все возможное для доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на рынки».

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с зерновой сделкой. Турецкий лидер уточнил, что Анкара продолжит прикладывать «интенсивные усилия» ради возобновления соглашения. Президент Турции также назвал эту инициативу «мостом мира».