Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома и неприятно удивился

Пользователь сети с ником SporeyTime посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле входной двери дома его брата, и неприятно удивился. Фрагмент записи он опубликовал в сообществе Reddit под названием WTF («Какого черта?»).

В опубликованном ролике можно увидеть, как неизвестный мужчина подходит к дому, стучится в дверь, после чего пытается зайти внутрь, но дверь оказывается закрытой. При этом все это время он разговаривает сам с собой. «Мой брат снял это сегодня на камеру у входной двери дома. Этот парень одержим демоном?» — спросил у пользователей SporeyTime.

Многие комментаторы предположили, что мужчина на записи испытывает психические проблемы. «Вот почему нужно закрывать двери. Можете представить себе, что могло случиться, если бы дверь была открыта? Жуть», — написал один из участников обсуждения.

Позднее автор поста рассказал, что незнакомец проник в дом по соседству и похитил оттуда деньги. «Этот парень наверняка принимает наркотики и имеет психическое заболевание», — добавил он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он открыл запись с камеры видеонаблюдения у своего дома, и увидел неожиданную картину. Парень рассказал, что обнаружил на видео подругу, которой он разрешил провести у себя вечеринку, в джакузи с мужчиной.