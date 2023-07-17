Парень открыл запись с камеры видеонаблюдения и увидел неожиданную картину

Пользователь Reddit поделился историей, как открыл запись, сделанную камерой видеонаблюдения у своего дома, и увидел неожиданную картину. Он рассказал, что обнаружил на видео свою подругу, которой он разрешил провести вечеринку, в джакузи с голым мужчиной.

Автор поста написал, что его дедушка подарил ему дом с бассейном и джакузи. «Я еще не закончил ремонт в доме, но в нем уже можно жить. Иногда я разрешаю друзьям и семье останавливаться там», — добавил он. Парень отметил, что во дворе дома на видном месте стоят камеры, которые всегда уведомляют его о движениях.

«Моя подруга спросила, может ли она провести там вечеринку, и я согласился», — рассказал герой истории. По его словам, он тоже ненадолго заезжал в дом повеселиться с друзьями подруги. «Никто ничего не разгромил, все гости были аккуратны», — указал он.

Парень рассказал, что после его отъезда система видеонаблюдения уведомила его, что кто-то находился около бассейна и джакузи, хотя он просил не пользоваться ими. «Я открыл записи с камер и увидел, как моя голая подруга лежит в джакузи с мужчиной, и они трогают друг друга», — возмутился автор. Тогда, по его словам, он быстро закрыл запись с камер и связался с подругой. «Просто предупреждаю, но заднем дворе стоят камеры», — написал он девушке.

«Подруга начала писать мне яростные сообщения с вопросами о том, зачем я указываю на камеры, видел ли я что-то. Я ответил, что открыл запись на долю секунды и сразу стер все», — отметил рассказчик. В итоге он сказал подруге, что был бы признателен, если бы она не занималась сексом в его джакузи. «Она же заявила, что я должен был предупредить о наличии камер и повесить на окнах таблички о том, что ведется круглосуточное наблюдение», — заключил он.

В комментариях под постом комментаторы назвали правильным решением автора сразу стереть запись и уведомить о происходящем подругу. Многие пользователи также назвали неуместным то, что девушка решила заняться сексом в чужой ванне.