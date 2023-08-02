Пытавшиеся украсть из отеля Турции 35 килограммов еды россиянки попали на видео

Россиянки попытались украсть из турецкого отеля 35 килограммов еды и попались

Российские туристки попытались украсть из пятизвездочного отеля Турции 35 килограммов еды, вынесенной со шведского стола, и попали на видео. Ролик публикует портал TourDom у себя в Telegram-канале.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, как работницы гостиницы достают из холодильника завернутые в фольгу продукты, а также складывают на кровать туалетные принадлежности, полотенца, разнообразные снеки, банки с газированными напитками, пакеты с сухофруктами, сливочным маслом, чаем и сахаром.

Сами туристки в оправдание рассказали, что все это им выдавали в ресторане. Более того, по их словам, они намеревались взять в дорогу «немного еды», чтобы перекусить в самолете.

Между тем подписчики канала выразили сомнения в том, что на видео именно отечественные путешественницы. «Туристка за кадром, хоть и говорит на русском языке "взяли в дорогу покушать", но при этом почему-то упоминает поезд, — пишет издание. — Добраться по железной дороге из России в Турцию невозможно, а вывезти 35 килограммов еды на самолете без доплаты не получится».

