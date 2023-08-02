Россиянин украл украшение у знакомой прямо в постели

В Улан-Удэ полиция задержала мужчину за кражу украшений у знакомой в постели

В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который пригласил знакомую в гостиницу и украл там у нее две золотые цепочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД России.

По данным следствия, в постели подозреваемый заметил на шее женщины украшения и попросил подарить одно из них ему, однако та отказалась. Позже он снял цепочки с партнерши, оделся и покинул номер.

Женщина сразу же обратилась в полицию и заявила, что знакомый нанес ей ущерб в размере 60 тысяч рублей. Силовики оперативно задержали злоумышленника на одной из улиц города. Им оказался 41-летний ранее судимый за кражу и грабеж россиянин без постоянного заработка. Он рассказал, что похищенное сбыл за 12 тысяч рублей.